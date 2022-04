‘Leggere (h)a peso’, Festival itinerante nel mondo dei libri

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARMA, 05 APR – Immaginare di poter “acquistare”

storie e sapere a peso, immaginare che per un giorno i libri che

di solito si trovano sugli scaffali delle biblioteche siano

disponibili al “banco” aperto del mercato, un mercato speciale e

itinerante che si sposta sul filo di una linea immaginaria che

unisce la bassa provincia di Parma: consiste in questo ‘Leggere

(h)a peso’, progetto di promozione alla lettura ideato e

promosso dall’Associazione Ottotipi in collaborazione con le

Biblioteche di Fontanellato, Fontevivo, Fornovo, Medesano, San

Secondo, Soragna e Polesine-Zibello, realizzato con il

contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del bando “Leggere crea indipendenza”. Nelle domeniche dall’8 maggio al 19 giugno – con

un’anteprima a Parma il 30 aprile – un carrozzone itinerante si

muoverà tra le piazze di Fontanellato, Fornovo, Medesano, San

Secondo, Polesine-Zibello, portando con sé eventi pubblici

intorno al mondo dei libri: incontri con autori, salottini

interattivi, angoli tematici, mercatini di scambio, poetry slam,

laboratori e tanto altro, trasformando il centro del paese in

una grande biblioteca a cielo aperto. Ad ogni Comune e al

relativo “mercato” sarà abbinato un tema, una declinazione da

esplorare del mondo dei libri: natura, narrativa, scrittura per

immagini, filosofia, scrittura in musica. Tra i nomi coinvolti

lo scrittore Marcello Fois, la filosofa Maura Gancitano, il

vignettista di satira politica Vauro, i cantautori David

Riondino e Dente. (ANSA).



