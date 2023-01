“Legittimo, ma poi non aizzi il popolo”. Renzi stende Conte

Condividi l'articolo

E pensare che erano andati in vacanza per staccare un po’. Come in una scena da cinepanettore, Giuseppe Conte e Matteo Renzi si sono ritrovati assieme pure a Cortina d’Ampezzo, durante la pausa dai lavori politici tra il vecchio e il nuovo anno. In realtà pare che i due leader di partito si sono mai incontrati, ma la curiosa concomitanza si è trasformata per il fondatore di Italia Viva in un’occasione per rifilare una stoccata al capo pentastellato, finito nelle polemiche per essere stato pizzicato in un lussuoso albergo della località turistica immersa tra le Dolomiti.

Per Giuseppe Conte e la propria compagna la vacanza a Cortina era diventata un boomerang: sui social in molti avevano accusato l’ex premier di ipocrisia per essere passato dalle piazze pro-reddito di cittadinanza agli esclusivi ambienti di un albergo con camere non certo alla portata di tutti. Ebbene, stuzzicato sull’argomento, Matteo Renzi non si è unito a quelle argomentazioni ma ha trovato una chiave di lettura ancor più affilata per colpire l’acerrimo avversario politico. Secondo quanto riporta il Corriere, l’ex premier fiorentino si sarebbe lasciato sfuggire una battuta al riguardo durante una cena tra commensali vip.

Incalzato da qualcuno sull’immagine di Conte nell’hotel extralusso, carpita e pubblicata nei giorni scorsi dal sito Dagospia, Renzi avrebbe osservato: “ È legittimo andare negli hotel 5 stelle. Quello che non è legittimo è giocare sulla rabbia della ente aizzando il popolo del reddito di cittadinanza contro gli altri politici che vanno negli hotel 5 stelle. Questo è moralismo senza morale “. Una stoccata affilatissima. Il duello a distanza tra i due, peraltro, sembra destinato a proseguire ben oltre alla bacchettate sul pauperismo e sulle vacanze invernali.

Secondo quanto riporta il Corriere, Renzi starebbe infatti per presentare una causa con richiesta danni in sede civile contro Conte per alcune dichiarazioni “ totalmente false ” sull’uso di jet privati da parte del leader di Italia Viva. Anche sull’argomento, il senatore fiorentino aveva già rimproverato ai pentastellati per essersi accodati a una battaglia ritenuta populista. Proprio nei giorni scorsi, il sito Pagella politica con un fact-checking aveva rilevato un errore del leader pentastellato nella stima delle emissioni attribuite al jet privato di Renzi. “ Emette 4 milioni e 800 mila tonnellate di Co2 per una tratta soltanto “, aveva detto, sbagliando però di sei zeri.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte