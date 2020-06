Legnini, salvare Visso per future genera

(ANSA) – VISSO (MACERATA), 20 GIU – “Visso è un borgo straordinariamente bello, i suoi gioielli architettonici, storici e culturali sono molteplici e abbiamo il dovere di riconsegnarli alle future generazioni”. Lo ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Giovanni Legnini, al termine della visita nella cittadina dei monti Sibillini. “A quanto ho appreso qui in quattro anni non è accaduto nulla, adesso occorre che accada qualcosa di importante. Mi confronterò con l’amministrazione comunale”, ha aggiunto.

Sull’opportunità di mettere in sicurezza la piazza principale e riaprirla alla gente, il commissario ha detto di essere d’accordo, ma – ha sottolineato – ” decisione spetta al potere locale”. Insieme al commissario ci sono il sindaco Gian Luigi Spiganti, il senatore della Lega Giuliano Pazzaglini, ex sindaco della cittadina, e il vescovo Francesco Massara. Tra gli edifici visitati anche il duomo e l’ex complesso di Sant’Agostino.



