L’Emilia-Romagna ‘salva’ il liscio, ok ballo tra conviventi

(ANSA) – BOLOGNA, 19 GIU – L’Emilia-Romagna ‘salva’ il liscio, consentendo il ballo di coppia ai conviventi. Lo precisa la Regione, pubblicando una risposta a una Faq sul portale dedicato al Coronavirus.

Da oggi, 19 giugno, in regione sono permesse le attività delle discoteche secondo le disposizioni delle linee guida che prevedono, tra l’altro il distanziamento di due metri tra le persone. Il ballo di coppia senza il rispetto delle distanze, spiega la Regione, non è consentito alle persone che, in base alle disposizioni vigenti sono soggette al distanziamento, ma è consentito nel caso in cui la coppia sia formata da conviventi, sia nelle discoteche che nelle sagre, feste paesani, stabilimenti balneari, balere e purché all’aperto. (ANSA).



