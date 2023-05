Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 15 MAG – L’Empoli pareggia a Genova contro

la Sampdoria grazie ad un gol di Roberto Piccoli al 93′ e

conquista matematicamente la permanenza in Serie A.

Partita sfortunata dei blucerchiati già retrocessi che, spinti

dai propri tifosi, giocano bene e passano meritatamente in

vantaggio con Zanoli, alla sua seconda rete stagionale. Ma, come

spesso accaduto nel corso del campionato, nei minuti di recupero

arriva la beffa per la Samp. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte