Leonardo: “Dal Real mancanza di rispetto, andrebbe sanzionato”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 09 OTT – “Sono due anni che il Real Madrid

parla pubblicamente di Kylian Mbappè, e questo per me è da

sanzionare perché è una mancanza di rispetto”: lo dice il dg del

Psg, Leonardo, ospite del Festival dello Sport di Trento. “Sono

due anni che parlano pubblicamente di lui, come se fosse

normale. Abbiamo informato più volte il Real Madrid della nostra

insoddisfazione. Noi vogliamo che Mbappè resti con noi, èp

perfetto per il Psg”, ha aggiunto. Leonardo ha fatto l’esempio

della trattativa del club francese con Gianluigi Donnnarumma: “Non lo abbiamo mai contattato prima di giugno, quando aveva già

deciso che non sarebbe rimasto al Milan”, ha assicurato

Leonardo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte