Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese ancora insieme per The Wager

Condividi l'articolo

Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese stanno collaborando ancora una volta insieme e per l’adattamento di un altro libro di David Grann, l’autore dell’atteso “Killers of the Flower Moon”, questa volta per un progetto chiamato “The Wager”.

Apple Original Films ha acquisito i diritti del libro, scrive The Wrap, che uscirà il prossimo anno, e come la loro collaborazione al prossimo “Flower Moon”, il progetto vede DiCaprio protagonista e Scorsese alla regia.

Il libro di Grann racconta la vera storia di una nave della marina britannica chiamata Wager del 1742 che si è schiantata e si è arenata sulla costa del Brasile, abbandonando 30 sopravvissuti per mesi prima che riuscissero a tornare a riva e al sicuro. Ma la storia prende una svolta quando pochi mesi dopo, un gruppo diverso di soli tre sopravvissuti è arrivato in Cile e ha raccontato una storia diversa, dicendo che gli uomini non erano sopravvissuti eroi ma ammutinati, e che l’equipaggio è caduto nell’anarchia mentre era bloccato sulla isola. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte