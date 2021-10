Leonardo: scivolone improvviso in Borsa, -5%

Condividi l'articolo









Improvvisa corrente di vendite in Piazza Affari su Leonardo: il titolo, che viaggiava in discreto rialzo, è sceso bruscamente e in pochi minuti è stato posto in asta di liquidità: al rientro cede oltre il 5% tra scambi molto intensi e nervosi.

Secondo Bloomberg, Boeing starebbe riscontrando difetti su parti del 787 Dreamliner.

in merito alle notizie sul riscontro di difetti nei componenti prodotti per il B787, Leonardo fa sapere che si fa riferimento al subfornitore Manufacturing Processes Specification Srl (MPS), qualificato anche da Boeing. “Il suddetto subfornitore è sotto indagine da parte della magistratura per cui Leonardo risulta parte lesa e pertanto non si assumerà potenziali oneri a riguardo. Inoltre Manufacturing Processes Specification S.r.l. (MPS) non è più fornitore di Leonardo”. Lo si legge in una nota del gruppo (ANSA).



