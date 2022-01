Leonardo vede ordini, ricavi e ebita 2021 in parte alta guidance

Condividi l'articolo

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha completato l’analisi preliminare della performance attesa nel 2021. “Questa analisi ha evidenziato un’ottima performance nel corso dell’anno. Il gruppo prevede di chiudere l’anno con ordini, ricavi ed Ebita nella parte alta della Guidance con un Focf pari a circa 200 milioni di euro, circa il doppio rispetto alla guidance originale”. Il flusso di cassa operativo molto migliore delle attese, spiega la società, “è dovuto all’ottima performance del business militare/governativo, al minor assorbimento di cassa nelle Aerostrutture e alle azioni di efficientamento trasversali al gruppo”.

Leonardo presenterà i dettagli relativi alla performance del 2021 in occasione della presentazione dei risultati 2021 prevista per il 10 marzo 2022. Nella stessa occasione – indica ancora la società – verrà fornita anche la guidance per l’anno in corso. (ANSA).



