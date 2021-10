L’eterno errore di Berlusconi … di Sergio Pizzolante

L’eterno ritorno sta diventando l’eterno errore.

Per un periodo della mia vita ho pensato che l’interesse di Berlusconi a scendere in campo e giocare da leader politico, corrispondesse all’interesse dell’Italia.

Non solo lo pensavo, vi ho militato, sino a diventare Deputato. Di Berlusconi, sino alla rottura, con Berlusconi.

Di che interesse parlo.

Tangentopoli è stata una rivoluzione falsa.

Orribile, sotto ogni punto di vista. Umano, politico, democratico. Da lì in poi sono stati sradicati dalla mente e dal cuore degli italiani i valori concettuali della democrazia, della libertà, della politica, delle comunità politiche, delle storie politiche, del pensiero politico, dei partiti, dei corpi intermedi.

Da lì in poi l’Italia ha subito un rovescio della storia. Le culture politiche che hanno vinto, dopo il crollo del Muro di Berlino, in Occidente, in Italia, hanno perso. Crollava il muro comunista in Europa, i post comunisti in Italia andavano al governo, affidandosi al potere giudiziario, alle Procure, spazzando via, come criminali, le forze liberali, socialiste, cattolico liberali.

Berlusconi scendeva in campo contro tutto questo.

Ridava una casa a quelle culture e a quelle storie. Nel suo interesse. Certo. Ma corrispondeva al mio. E a quello del Paese. In quel momento. Pur con tutti i limiti. Tutti evidenti.

Su questo non ho alcun dubbio.