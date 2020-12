Lettera di 24 Regioni europee all’Ue, coinvolgeteci su Recovery

“Chiediamo a tutti i responsabili delle decisioni di riconoscere il valore aggiunto del territorio per l’agenda di ripresa. In linea con il principio di sussidiarietà, le regioni dovrebbero partecipare alle discussioni dell’Ue sulla ripresa al massimo livello. Chiediamo di essere attivamente inclusi nella progettazione e realizzazione del Recovery e dei piani nazionali adottati per lo scopo. Chiediamo ai leader politici delle istituzioni Ue e degli Stati membri di intervenire direttamente a livello regionale”. E’ quanto si legge nella lettera inviata il 3 dicembre da 24 Regioni europee, tra cui Emilia-Romagna e Lazio, ai vertici Ue.

