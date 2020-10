Lettere dal carcere, 12 inediti in Millenni Einaudi

(ANSA) – ROMA, 10 OTT – Libo postumo, in continuo divenire, ‘Lettere dal carcere’ di Antonio Gramsci esce il 13 ottobre ne I

Millenni Einaudi, in una nuova edizione, a cura di Francesco

Giasi, con 511 lettere, di cui 12 inedite e un ricco album

fotografico. La prima edizione del 1947, a cura di Palmiro

Togliatti e Felice Platone, contava 218 lettere a cui nelle

diverse edizioni dell’opera, tra cui quelle a cura di Sergio

Caprioglio e Elsa Fubini e di Paolo Spriano, se ne sono via via

aggiunte altre.

Come spiega Giasi nell’introduzione la storia di questo libro

inizia il giorno dopo la morte del suo autore, avvenuta a Roma

il 27 aprile 1937. E’ una corrispondenza familiare, la maggior

parte delle lettere scritte da Gramsci sono rivolte alla madre,

al fratello Carlo, alle sorelle, alla moglie, alla cognata

Tatania Schucht e ai due figli.

Nelle 1367 pagine di questa edizione viene ancora più

chiaramente fuori “la storia personalissima di un pensiero

conteso fra logiche di apparato, libertà di visione, dolore e

tenacia di impegno” come spiega Ernesto Franco nella nota di

presentazione. Le lettere “corrono parallele alla stesura dei ‘Quaderni del carcere’, che rappresentano a loro volta una delle

vette del pensiero saggistico italiano del Novecento, tradotti e

studiati in tutto il mondo. Ne costituiscono il parallelo

esistenziale e, forse, la premessa e la condizione. In tutte le

sue edizioni, per merito dei o nonostante i suoi curatori, ‘Lettere dal carcere’ è sempre apparso al suo lettore non come

un libro-archivio, ma come un’opera compiuta e autonoma, perché

autoritratto di un pensiero vivente nel suo divenire, nel suo

dispiegarsi, ma anche nella sua novità radicale”. Non da ultimo,

spiega Ernesto Franco, ‘Lettere dal carcere’ “è un libro

fondativo della casa editrice Einaudi.

Promotore nel 1921, con Amadeo Bordiga, della scissione del

Partito socialista e della fondazione del Partito comunista

d’Italia, Gramsci nel 1924 fonda il quotidiano “l’Unità” e nello

stesso anno viene eletto deputato in Parlamento. Nel 1926 viene

arrestato, in violazione dell’immunità parlamentare, dalla

polizia fascista e processato per attività cospirativa e

istigazione alla guerra civile. E nel 1928 viene condannato a

vent’anni. (ANSA).



