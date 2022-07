Lettere omofobe ad Aosta in vista del primo Pride

Condividi l'articolo

(ANSA) – AOSTA, 28 LUG – Lettere anonime con frasi di scherno

in vista del primo Aosta Pride, in programma in autunno, e con

tanto di logo dell’evento sono state trovate nel centro del

capoluogo valdostano.

“Erano su alcune auto e non sappiamo chi possa averle

lasciate. Si tratta di lettere poco simpatiche, c’è sicuramente

una componente omotransfobica quando ci si riferisce al fatto

che si potrà venire vestiti da donna”, commenta il presidente di

Arcigay Valle d’Aosta, Giulio Gasperini, del comitato Aosta

Pride. Sono indirizzate “a persone esistenti ma non a politici.

Adesso insieme al comitato capiremo cosa fare, come

comportarci”.

Negli scritti ci si riferisce ai destinatari con espressioni

come “nostro socio tesserato e simpatizzante” e “nostro caro

sostenitore e tesserato di lusso”, ad Aosta come “magica città

libertina” e al Pride come “festa in maschera”.

Il programma dell’evento prevede una parata sabato 24

settembre e un ‘Pride week’ con diverse iniziative culturali.

Viste le elezioni politiche del 25 settembre, l’organizzazione

sta valutando se modificare la data. (ANSA).



