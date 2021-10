Lettori ancora in calo. Solo il 56% legge, al Sud il 35%

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 14 OTT – Diminuiscono ancora i lettori in

Italia e, durante la pandemia, sono aumentate le disparità

legate al livello socio-economico, culturale e geografico. La

percentuale degli italiani (15-75 anni) che leggono è oggi al

56% a fronte del 59% del 2020 e del 65% del 2019. Il calo è più

forte nella fascia d’età 15-17 anni. Chi vive al Sud legge

sempre meno libri: si passa dal 41% del 2019 al 40% del 2020 e

al 35% del 2021. Emerge dalla ricerca del Centro per il libro e

la lettura (Cepell) e dell’Associazione Italiana Editori (Aie),

presentata al Salone del Libro nel convegno Leggere in pandemia

#1 – Nuovi percorsi di lettura degli italiani.

“E’ da tempo che diciamo che la lettura è un’emergenza

nazionale. Come evidenziato dalla ricerca, la vera emergenza è

proprio questa: le disparità all’interno della società italiana”

spiega il presidente dell’Aie, Ricardo Franco Levi. “Il divario

si è approfondito, come altre disuguaglianze durante la

pandemia. Questo è il campo della sfida e di un necessario

cambio di rotta”, commenta il presidente del Centro per il libro

e la lettura Marino Sinibaldi.

I lettori con basso titolo di studio oggi sono il 36%, in

calo di 14 punti percentuali in due anni, mentre i lettori con

la laurea sono l’84%, in calo di 7 punti.

Un mercato sempre più dipendente da pochi, forti lettori che

leggono mediamente 17 libri l’anno, 3 in più di quanti non ne

leggessero nel 2020. Oltre a leggere, comprano anche più di

prima: in media 12,3 libri, due e mezzo in più dell’anno

precedente. (ANSA).



