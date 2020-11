‘Letture di Natale’, Sellerio propone catalogo speciale online

(ANSA) – ROMA, NOV 30 – Il postumo ‘Riccardino’ di Andrea

Camilleri, ultimo atto della grande epopea di Montalbano, uscito

nel luglio 2020, a un anno dalla morte dello scrittore. ‘Gli

ultimi giorni di quiete’ di Antonio Manzini, senza Rocco

Schiavone, due libri di Graham Greene, ‘Una pistola in vendita’

e ‘Il fattore umano’ e la ‘Fiaba di Natale’ di Simona Baldelli. Sono alcuni dei grandi titoli degli autori Sellerio protagonisti

del catalogo speciale ‘Letture di Natale’ realizzato dalla casa

editrice per le feste natalizie 2020 con le illustrazioni de La

Scuola del Fumetto di Palermo e le letture de Il Menù della

Poesia.

“In un tempo che ancora ci impone lontananza, abbiamo voluto

stringerci a bottega invitando alcuni amici, attori e

disegnatori, maestri di altre narrazioni, ad animare le pagine

di questo catalogo con la suggestione delle loro voci e del loro

sguardo sui nostri libri dell’anno” spiega la Sellerio nella

presentazione del catalogo che si puo’ vedere e consultare sul

sito della casa editrice:

https://sellerio.it/it/letture-di-natale-2020/.

Di ogni libro scelto, disponibile anche in ebook, si può

ascoltare l’incipit letto dal gruppo di attori de ‘Il Menù della

Poesia’ ad eccezione del Riccardino di Camilleri per il quale

viene proposto un estratto della lettura fatta lo scorso luglio

dagli attori Gigi Borruso, Filippo Luna e Salvo Piparo per ‘L’Alba di Riccardino’, piccola maratona di lettura andata in

scena all’Orto Botanico di Palermo per salutare il romanzo

finale dell’amatissima serie del commissario Montalbano, in

occasione del primo anniversario della morte dello scrittore, il

17 luglio 2019.

Nel catalogo troviamo anche uno dei romanzi più amati di

Camilleri ‘La concessione del telefono’ del 1998, in una nuova

edizione accresciuta con uno scritto di Raffaele La Capria.

Questo originale percorso di lettura attraverso un anno di

libri blu comprende autori italiani e stranieri come Marco

Malvaldi, Francesco Recami, Alessandro Robecchi Gaetano

Savatteri, Giorgio Fontana, Maria Attanasio Alan Bradley, John

Julius Norwich, Eliane Brum. E anche classici tra cui spicca ‘Storia della Colonna Infame’ di Alessandro Manzoni e ‘I

diamanti Eustace’ di Anthony Trollope. (ANSA).



