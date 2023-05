L’Eurogruppo si aspetta che Giorgetti chiarisca sul Mes

Condividi l'articolo

La ratifica della riforma del Mes farà parte della discussione sull’Unione bancaria al prossimo Eurogruppo, e ci si aspetta “che il ministro italiano delle Finanze chiarisca quali siano i piani del governo”. Lo ha detto un alto funzionario europeo in vista della riunione in programma lunedì 15 maggio.

“La ratifica è una prerogativa dei Parlamenti nazionali e dobbiamo rispettare questo processo”, ha evidenziato il funzionario, precisando tuttavia che “l’aspettativa” è che “l’accordo politico” raggiunto tra i rappresentanti dei governi “sia onorato”. “Ascolteremo attentamente come intenda procedere il governo italiano”, ha aggiunto.



