“L’Europa non si identifichi nella Nato”: Conte ora detta l’agenda a Draghi

L’Europa non può identificarsi nella Nato. Il leader del Movimento 5 Stelle non ha utilizzato giri di parole. Giuseppe Conte, intervenendo alla prima lezione della scuola di formazione dei 5 Stelle, tenutasi presso il Tempio di Adriano nella capitale, ha esortato i leader continentali a rivalutare le proprie posizioni nei confronti degli Stati Uniti.

Secondo l’ex premier è venuto il momento che l’Unione Europea debba farsi sentire: “Non può identificarsi nell’Alleanza euro-atlantica” . Ciò per il pentastellato non significherebbe mettere in discussione il rapporto con gli Usa, ma esprimere quella, che a suo parere, sarebbe una “propria vocazione per una soluzione di questo conflitto” .

L’incontro con Biden

Le parole di Conte hanno un eco ancora più forte, tenendo conto che il 10 maggio ci sarà la visita del presidente del Consiglio a Washington. A tal proposito, l’ex premier, negli studi di Retequattro, sollecitato dal giornalista Paolo Del Debbio, è stato chiaro verso Draghi: “E’ inevitabile che confrontandosi con Biden riceverà delle chiare posizioni. Per questo è importante che faccia altrettanto” .

Il M5s alza il tiro

Per il rappresentante dei gialli è indispensabile un confronto in Parlamento. L’obiettivo prioritario per i grillini è chiarire come il Governo sta seguendo l’evoluzione del conflitto, cosa è cambiato dall’inizio della guerra, come pensa di affrontare i passaggi successivi e soprattutto quali posizioni saranno portate nei prossimi incontri internazionali.

Se fino a qualche giorno fa, Conte aveva fatto la vittima, oggi alza la voce. La ragione sarebbe solo garantire “l’esercizio della legittima difesa del Paese” . Per il grillino occorre lavorare perché si arrivi a una soluzione politica: “L’escalation militare – evidenzia – è una spirale tragica che può deflagrare in un conflitto planetario e questo lo dobbiamo evitare” .

I prossimi scenari

Considerando il pressing da parte del M5s, ma anche della Lega, non è da escludere che Draghi possa subito dopo l’incontro negli Usa tornare in aula, come più volte ribadito dallo stesso Matteo Salvini. Fonti parlamentari, secondo Agi, ipotizzano la data del 18 maggio.

