L’Eurovision sfiora i 5 milioni, lo speciale Zelensky al 17.4%

Vola la finale dell’Eurovision Song Contest, trasmessa ieri in diretta su Rai1 dalla Liverpool Arena: lo show, vinto dalla Svezia con la cantante Loreen, quarto Marco Mengoni, ha conquistato 4 milioni 960mila spettatori pari al 34% di share. Da segnalare, nel preserale della rete ammiraglia Rai, lo speciale Porta a Porta con il presidente ucraino Zelensky, in visita a Roma, seguito da 2 milioni 239mila spettatori pari al 17.4% di share.

In prima serata su Canale 5 il film Mamma o papà? ha ottenuto 2 milioni 21mila spettatori con il 12.1%. Su Italia 1 il film Madagascar 3: Ricercati in Europa ha raccolto 719mila con il 4.1%. Su Rai3 Esterno Notte in replica ha fatto segnare 549mila con il 3.7%. Su Rai2 la finale scudetto di Serie A1 Femminile di pallavolo tra Milano e Conegliano ha appassionato 483mila persone con il 2.7%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha interessato 457mila spettatori con il 2.9%. Su Rete4 Sette Giorni ha registrato 391mila con il 2.3%.

In access prime time, su Canale 5 Striscia la Notizia ha avuto 3 milioni 111mila telespettatori con il 16.8%. Su Rai3 Le Parole di Massimo Gramellini ha interessato 1 milione 354mila con il 7.3%. Su La7 In Onda è stato visto da 756mila persone pari al 4.1%. Su Rete4 Controcorrente ha ottenuto 643mila con il 3.6% nella prima parte e 679mila con il 3.6% nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post ha avuto 589mila con il 3.2%. Nel preserale su Canale 5 Avanti il Primo! Story ha giocato con 1 milione 944mila spettatori pari al 17%, Avanti un Altro! Story con 2 milioni 787mila pari al 20.1%.

Per l’informazione delle 20, il Tg1 è stato seguito da 4 milioni 63mila telespettatori pari al 24.3%, il Tg5 da 3 milioni 581mila con il 21.1%, il TgLa7 da 783mila con il 4.6%.

Nel pomeriggio, chiude in bellezza l’appuntamento del sabato di Verissimo, che si conferma leader di fascia con 2 milioni 209mila spettatori e il 21% di share; bene anche Verissimo Giri di Valzer, con 1 milione 987mila e il 19.18%.

Nel complesso, la Rai ha vinto la prima serata con 8 milioni 124mila telespettatori e il 44.29% di share (a fronte dei 6 milioni 259mila con il 34.12% di Mediaset), la seconda serata con il 48.79% (rispetto al 29.58% della concorrenza) e le 24 ore con il 39.67% (Mediaset al 34.8%). (ANSA).



