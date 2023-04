Levante e Mara Sattei al Concerto del Primo Maggio a Roma

Condividi l'articolo

Levante, cantautrice, performer e icona di stile che proporrà dal vivo alcuni brani del suo ultimo e quinto album intitolato Opera Futura, e Mara Sattei, artista dalla grande trasversalità e tra le più in vista degli ultimi anni, capace come poche di unire pop e urban, tradizione ed evoluzione, saranno nel cast del concerto del Primo Maggio a Roma, l’evento promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia.

Le due artiste vanno ad aggiungersi ai già annunciati Aurora, Ariete, Coma_Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo, Tananai, BNKR44, Aiello, Carl Brave, Fulminacci, Piero Pelù con Alborosie, Rose Villain, Alfa, Baustelle, Francesco Gabbani e Rocco Hunt.

