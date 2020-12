Leverkusen non si ferma più, il Bayern è Lewandowski

(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Continua, inarrestabile, la marcia

del Bayer Leverkusen allenato da Peter Bosz nella Bundeslisga.

Le ‘aspirine’, nella 12/a giornata, hanno vinto a Colonia per

4-0, grazie ai gol di Weiser all’8′, Diaby al 10′, Schick al 9′

della ripresa e Wirtz al 13′. Sono 28 i punti in classifica per

il Bayer Leverkusen, contro i 27 del Bayern Monaco e del Lipsia,

appaiati al secondo posto.

I campioni d’Europa per club hanno sofferto, ma vinto 2-1, in

casa contro il Wolfsburg, con una doppietta del solito

Lewandowski che, al 46′ del primo tempo e al 5′ della ripresa,

ha ribaltato il vantaggio iniziale di Philipp al 5′. Il Lipsia

ha vinto sul campo dell’Hoffenheim per 1-0, con un gol al quarto

d’ora del secondo tempo di Poulsen.

Altri risultati: Schalke 04-Friburgo 0-2 e Arminia

Bielefeld-Augusta 0-1. (ANSA).



