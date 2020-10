Lezioni di chimica di Bonnie Garmus per Rizzoli

“Lezioni di Chimica” di Bonnie Garmus, Rizzoli, è un vibrante e nostalgico romanzo ambientato negli anni Sessanta: i diritti stranieri sono stati venduti in pre-empt o aste in 21 paesi in una sola settimana alla Buchmesse. Il romanzo “Lezioni di Chimica” è centrato su Elizabeth Zott, madre single e scienziata “coraggiosa e irriducibilmente logica”, che diventa la star dello show culinario Supper at six, fonte di ispirazione per le casalinghe americane a cambiare vita.

Il romanzo è un memento ironico del sessismo dilagante degli anni Sessanta e un potente richiamo a difendere quel che è giusto. L’agente di Bonnie Garmus ha dichiarato che il romanzo è un antidoto alle battaglie che conduciamo nelle nostre vite, un romanzo che restituisce fiducia verso un futuro felice. (ANSA).



