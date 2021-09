Libano: premier, elezioni saranno il 27 marzo 2022

Condividi l'articolo









(ANSAMed) – BEIRUT, 28 SET – Le tanto attese elezioni

legislative libanesi saranno anticipate di sei settimane

rispetto alla data prevista e si svolgeranno il 27 marzo 2022

invece dell’8 maggio. Lo ha detto nelle ultime ore il premier

libanese Najib Miqati parlando in una intervista televisiva.

Il premier ha ammesso che la decisione ancora non è stata

formalizzata ma ha affermato: “Si faranno il 27 marzo, è sicuro.

Devo ancora parlare con il ministro degli interni per verificare

alcune cose”.

Da giorni si è parlato insistentemente della proposta di

diversi blocchi parlamentari di anticipare le elezioni. La

ragione ufficiale dietro alla proposta c’è la constatazione che,

col voto ai primi di maggio, la campagna elettorale

coinciderebbe con il mese del digiuno islamico di Ramadan,

quest’anno dal 2 aprile al 2 maggio.

Analisti locali sostengono invece che i principali partiti al

potere, contestati da due anni dal movimento di protesta contro

il sistema clientelare, hanno fretta di recarsi alle urne con

l’attuale legge elettorale.

Uno dei principali temi sensibili è il diritto di voto dei

libanesi all’estero, moltissimi dei quali solidali con la

mobilitazione popolare che dall’autunno del 2019 attraversa le

strade e le piazze delle città del Libano al collasso economico.

In base all’attuale legge elettorale del 2017, le prossime

legislative prevedono l’elezione di sei deputati su 128 da parte

dei cittadini all’estero. Ma su questo, ricordano gli esperti

libanesi, la legge si basa su un provvedimento generico che deve

essere accompagnato da una serie di chiarimenti da parte dei

legislatori sulle modalità operative e logistiche riguardanti

l’elezione di sei deputati eletti dalla diaspora. (ANSAMed).



