Libertadores: finale brasiliana Palmeiras-Flamengo

(ANSA) – ROMA, 30 SET – Sarà una finale di Coppa Libertadores

tutta brasiliana quella che andrà in scena il prossimo 27

novembre a Montevideo. Nella notte italiana infatti il Flamengo

ha battuto gli ecuadoriani del Barcelona per 2-0 grazie a una

doppietta di Bruno Henrique (18′, 50′) nel ritorno della

semifinale che si è giocata a Guayaquil, ripetendo il risultato

dell’andata disputata al Maracanà.

In Uruguay il Flamengo si contenderà il titolo di club più

forte del Sud America con i campioni in carica del Palmeiras,

che con due pareggi (0-0 e 1-1) hanno avuto la meglio

sull’Atletico Mineiro grazie al gol segnato in trasferta.

