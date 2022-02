Libia: Dbeibah, obbedisco solo al Consiglio presidenziale

Condividi l'articolo

L’attuale capo del governo di unità nazionale libico Abdel Hamid Al Dbeibah ha ribadito di “svolgere sempre il proprio lavoro secondo le scadenze stabilite nella tabella di marcia”, la cosiddetta “roadmap”, “approvata dal forum di dialogo” politico in quanto è solo il Consiglio presidenziale ad avere diritto di cambiare l’esecutivo: lo scrive il sito Al Wasat il giorno dopo la nomina parlamentare dell’ex-ministro dell’Interno Fathi Bashagha a premier.

In un’intervista al canale libico Al Ahrar, riferisce ancora il sito, Dbeibah ha sottolineato che “quello che è successo” ieri “alla Camera dei Rappresentanti è una chiara violazione delle competenze del Consiglio di Presidenza”.

Come già dichiarato di recente, Dbeibah ha ribadito che “consegnerà il potere a un eletto del popolo libico”, dato che “l’obiettivo dell’accordo politico e della roadmap è quello di giungere a elezioni”.



