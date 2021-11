Libia: Maitig si candida alle elezioni presidenziali

Condividi l'articolo









– L’ex vicepremier libico Ahmed Maitig ha presentato la propria candidatura alle elezioni presidenziali in Libia che si potrebbero svolgere il 24 dicembre: lo segnala un tweet dell’emittente Al Arabiya.

Maitig, già vicepresidente del passato Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale dell’allora premier Fayez al-Sarraj, entra dunque in lizza contro il generale Khalifa Haftar e Saif al-Islam, il secondogenito del colonnello Muammar Gheddafi.

“Ahmed Maitig presenta i propri documenti per le elezioni presidenziali”, scrive Al Arabiya riferendosi implicitamente all’uomo d’affari che proviene da una potente famiglia Misurata di origine turca ed è noto anche per le sue idee liberal-moderate. Maitig, 49 anni, fu eletto premier per pochi giorni nel maggio 2014 ma si dimise il mese dopo per una controversia sulla propria nomina.

