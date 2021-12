Libia: uomini armati circondano ufficio premier a Tripoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Un gruppo di uomini armati,

appartenenti alla milizia della Brigata Al-Samoud, ha circondato

l’ufficio del primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibah a

Tripoli, mentre il presidente del Consiglio presidenziale

Mohammed el Menfi ha richiesto l’intervento di una forza

militare per proteggere la sua casa. Sia il presidente al Menfi

sia i membri del Consiglio sono stati trasferiti in un luogo

sicuro, dopo aver ricevuto informazioni sull’intenzione delle

milizie armate di assaltare le loro case.

Secondo media libici e fonti di Al Arabiya, le tensioni a

Tripoli sono scoppiate dopo che il Consiglio di presidenza, in

qualità di Comandante supremo delle Forze armate, ha deciso di

sollevare dal suo incarico il comandante del distretto militare

di Tripoli, Abdel Basset Marwan, e di nominare al suo posto il

maggiore generale Abdel Qader Mansour. Secondo i media, inoltre,

parti della capitale libica sono senza elettricità. Il leader

della milizia della Brigata Al-Samoud ha annunciato che “in

Libia non ci saranno elezioni presidenziali e chiuderemo tutte

le istituzioni statali”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte