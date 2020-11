Librerie Coop lanciano servizi online e consegne gratis

(ANSA) – BOLOGNA, 19 NOV – Difendere il legame con i lettori

e il ruolo delle librerie fisiche e continuare a promuovere il

libro e la sua fruizione per tutti, con strumenti e canali

innovativi, anche online. È questa la sfida di librerie.coop per

la fine del 2020.

La catena di librerie indipendenti (non collegate, cioè, ad

alcun editore) lancia dal 20 novembre ‘C’è un libro per te’: un

bouquet di servizi da utilizzare da casa, online, e in libreria,

a partire dalla prenotazione e vendita sul sito

www.librerie.coop.it, per acquistare e regalare libri, con

recapito a domicilio in tutta Italia, anche dove non sono

presenti fisicamente le librerie dell’insegna. Queste fungeranno

comunque da basi logistiche per le consegne, secondo un modello

di e-commerce innovativo: ogni libreria assicurerà così un

servizio utile in più ai lettori, soprattutto in vista dei

giorni clou delle festività natalizie.

Librerie.coop aderisce in questo modo alla campagna lanciata

dall’Aie- Associazione italiana editori che invita i lettori ad

anticipare già a novembre gli acquisti di Natale, per evitare

code e sostenere l’attività delle librerie. I soci Coop,

inoltre, godranno in fase di lancio di ‘C’è un libro per te’ di

omaggi riservati, e acquistando online potranno accumulare

punti. Per chi sceglie di ricevere i libri a domicilio, la

consegna è gratuita per spese superiori ai 25 euro, allo stesso

modo i volumi acquistati possono essere recapitati anche ad

altri, in regalo. (ANSA).



—

