Libri: Federici fotografa ‘l’Oggi’ con 50 haiku

Condividi l'articolo

FABIO FEDERICI, L’OGGI. RACCOLTA DI POESIE HAIKU, (Pegasus Edition, pp. 74, 10 euro) – La silloge ‘L’Oggi’, raccolta di poesie haiku, vincitrice, come seconda classificata, del premio Switzerland Literary Prize, I edizione, è l’ultima fatica letteraria di Fabio Federici. L’haiku è un verso poetico profondamente evocativo nato in Giappone nel XVII secolo per poi diffondersi anche in altri Paesi, trovando ovunque imitatori. Il suo punto forte è proprio la brevità: il riuscire ad esprimere pensieri profondi in appena tre versi da diciassette sillabe complessive, secondo lo schema 5-7-5, (sillabe per singolo verso).

L’autore, con la composizione di queste particolari poesie, racconta il quotidiano esprimendo gli istanti e i frammenti del nostro “oggi” con la speranza che dalla lettura si possano provare delle emozioni.

Fabio Federici ha pubblicato negli ultimi anni vari saggi di ambito criminologico, vincitori di premi, tra cui ‘Menti Insolite. Radiografia di cinque femminicidi’ e ‘Il lato oscuro della mafia nigeriana in Italia’ nonché recentemente il romanzo noir ‘Il pigiama rosa’, che ha vinto, nell’ambito della IX Edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana, il ‘Premio Speciale Thriller con l’analisi del crimine’ della sezione narrativa – libro Giallo-Noir-Thriller.

La silloge si compone di cinquanta haiku con cui l’autore fotografa – attraverso il suo stato d’animo – la Natura e la Vita che ci circondano, così da fornire spunti di riflessione da cui partire nel quotidiano viaggio della nostra esistenza tra “l’oggi, il domani e lo ieri”. Federici conclude la sua raccolta con un haiku di speranza, il 51/o, composto appositamente con una piccola licenza poetica, in una metrica differente (5-5-7):

“Nevica ancora

morte in trincea

è quasi primavera”

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte