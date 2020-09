Libri: Giovanni Allevi presenta ‘Revoluzione’

(ANSA) – BOLOGNA, 28 SET – Il pianista e compositore Giovanni

Allevi sarà ospite del cartellone del LabOratorio San Filippo

Neri di Bologna il 29 settembre alle 20,30 per la presentazione

del suo libro ‘Revoluzione. Innovazione, libertà e il coraggio

di cambiare’, edito Solferino.

“Ho sentito l’Incompiuta di Schubert completata da una

Intelligenza Artificiale – scrive Allevi – Ero strabiliato.

Preoccupato, ho subito contattato filosofi e scienziati. Mi

hanno confermato che, anche in questo caso, i computer

svolgeranno un lavoro straordinario per accompagnare l’uomo nel

suo lavoro, ma per eccellere nell’arte e nella creatività ci

vuole l’anima”.

A partire dal suo nuovo libro, l’artista racconta il grande

viaggio che appartiene a ogni essere umano, spaziando tra

creatività e innovazione, confrontandosi con la paura di

cambiare. Una profonda ricognizione dell’ansia comune a tutti

gli uomini e donne. Non è escluso che durante l’incontro

Giovanni Allevi possa far ascoltare qualcuno dei suoi brani.

L’Oratorio è aperto al pubblico con una capienza di 126 posti

(230 quelli abituali): le panche e le sedute saranno separate in

modo da consentire la distanza di un metro abbondante. Al

pubblico sarà chiesto di indossare la mascherina e sarà misurata

la temperatura. L’ingresso è gratuito su prenotazione alla mail

oratoriosanfilipponeri@mismaonda.eu. (ANSA).



