Libri in Natale Covid, liste e doni da Obama a Gluck

I consigli di Elena Ferrante sui grandi libri scritti da donne, da Margaret Atwood ad Anna Maria Ortese. Le letture suggerite da Sellerio, in un catalogo speciale online, tra cui il postumo ‘Riccardino’ di Andrea Camilleri. La versione redux, ridotta a 175 pagine, de ‘La fine è il mio inizio’ di Tiziano Terzani in un ebook gratuito e online, un dono voluto dal figlio Fosco.

Il Natale della pandemia ci regala speciali iniziative, sorprese e un grande desiderio di avvicinare i lettori, oltre alle tradizionali proposte editoriali. E con le librerie aperte anche nelle zone rosse, unica luce in un mondo culturale costretto alla serrata, il libro diventa grande protagonista con molti autori e autrici italiane. Tanto che l’Associazione Italiana Editori e Ali-Confcommercio hanno lanciato a novembre la campagna “Pensaci subito, non fare le code. In libreria il Natale è già iniziato” per evitare le file e garantire gli acquisti in sicurezza.

Tra nuovi titoli e libri da non perdere o che non si è riusciti a leggere, ecco una selezione di Strenne, dal memoir di Obama a Emma Dante. E per chi volesse finalmente leggere le poesie del Premio Nobel 2020 Louise Gluck sono appena usciti per Il Saggiatore ‘L’iris Selvatico’ e ‘Averno’, due preziosi doni natalizi.

Subito bestseller, ‘Una terra promessa’ (Garzanti) di Barack Obama – tra i 100 migliori libri del 2020 selezionati dalla New York Times Book Review – è il racconto in prima persona dell’incredibile odissea dell’ex presidente degli Stati Uniti, con i momenti più significativi del primo mandato della sua storica presidenza. E ci sarà un secondo volume.

Molto diverso da quelli che abbiamo letto finora anche se lo stimolo è sempre quello a non arrendersi mai ecco ‘Gridalo’ (Bompiani) di Roberto Saviano, un invito ad andare dove gli altri non hanno il coraggio, una mappa di storie del passato e del presente, da Ipazia a Giordano Bruno, da Anna Achmatova a Robert Capa e Martin Luther King. Tra i titoli Bompiani da non perdere anche ‘M. L’uomo della provvidenza’ di Antonio Scurati, seconda parte della fortunatissima trilogia aperta da ‘M. Il figlio del secolo’ con cui lo scrittore ha vinto il Premio Strega 2019.

Ci riporta alle grandi favole con cui siamo cresciuti, da Biancaneve a Cenerentola, con una rilettura visionaria, Emma Dante in ‘E tutte vissero felici e contente’ (La nave di Teseo) con le illustrazioni di Maria Cristina Costa. Restando sui temi universali che parlano ai grandi e ai piccoli, ecco il meraviglioso ‘Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo’ (Salani) di Charlie Mackesy che è un invito ad avere coraggio e a sostenersi a vicenda. E sempre per Salani arriva per Natale ‘Stjepan detto Jesus, il figlio’ in cui Maria Rita Parsi racconta la storia di un bambino abbandonato dalla madre che non sapeva come amarlo e non voleva odiarlo.

E c’è anche la personale interpretazione della “favola” di Natale di Zerocalcare in “A Babbo morto” (Bao Publishing), con i colori di Alberto Madrigal, dove al centro ci sono la globalizzazione, lo sfruttamento dei lavoratori e la diffidenza verso l’informazione.

Un caso di cronaca diventa letteratura ne ‘La città dei vivi’ (Einaudi) del Premio Strega e direttore del Salone del Libro di Torino Nicola Lagioia, che ripercorre la morte lenta e terribile del giovane Luca Varani seviziato nel marzo 2016 in un appartamento della periferia romana. A dicembre arriva anche ‘Fiori’ di Maurizio De Giovanni con un delitto che sconvolge Pizzofalcone. Tra i graphic novel spicca ‘Patria’ (Guanda), dal romanzo di Fernando Aramburu, caso editoriale dell’anno 2017 in Spagna, in Italia vincitore fra l’altro del Premio Strega Europeo 2018, con le immagini del fumettista Toni Fejzula. E sempre per Guanda da mettere sotto l’albero ci sono il Nick Hornby di ‘Proprio come te’ e ‘Un caso maledetto’ di Marco Vichi dove troviamo il commissario Bordelli sul punto di andare in pensione.

Sellerio oltre all’albero delle ‘Letture di Natale’ propone una strenna speciale: tre volumi in cofanetto con gli esordi dei detective di casa Sellerio: Petra Delicado, Massimo e i vecchietti del BarLume e il tormentato vicequestore Rocco Schiavone. In ‘Fiaba di Natale’ (Sellerio) Simona Baldelli racconta il sorprendente viaggio di un funambolo.

Meritano un posto speciale ‘Un’amicizia’ (Rizzoli) di Silvia Avallone che racconta cosa siano stati gli anni Duemila nella vita di due ragazze adolescenti; Donatella di Pietrantonio con ‘Borgo Sud’ (Einaudi) dove troviamo l’Arminuta e Adriana che sanno di poter contare ancora sull’amore incondizionato che le lega; l’inedito ‘Le inseparabili’ (Ponte alle Grazie) di Simone de Beauvoir sul rapporto con la sua migliore amica, morta a 21 anni. E poi ‘Un mondo a portata di mano’ (Feltrinelli) di Maylis de Kerangal, un romanzo di formazione che è una una metaforica discesa nell’intimità dell’arte e il nuovo John Grishman de ‘Il tempo della clemenza’ (Mondadori) con il caso di un ragazzo di 16 anni che ha commesso un omicidio. Originale il thriller ‘Il Diavolo e l’acqua scura’ (Neri Pozza), adrenalinica storia di avventure e maledizioni di Stuart Turton che ha ispirato un prototipo di gioco da tavolo e il poetico ‘La donna degli alberi’ (Feltrinelli) di Lorenzo Marone, sulla forza d’animo che custodiamo dentro di noi. Perfetto sotto l’albero anche ‘Il Falco’ (Sperling & Kupfer) di Sveva Casati Modignani, storia di un amore ritrovato con un protagonista maschile.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte