Libri: Maïti resistenza e perdono

(ANSA) – ROMA, 23 GEN – MAØTI GIRTANNER CON GUILLAUME TABARD

– MAØTI RESISTENZA E PERDONO (ITACA – COLLANA TELEMACO pp. 144,

14,00 euro). “Sono a Parigi, vorrei incontrarla”. La voce di

colui che era stato il suo carnefice per quattro mesi risveglia

in Maïti il ricordo di un doloroso passato. Si rivede giovane

ragazza di diciotto anni, spinta dalle circostanze a entrare

nella Resistenza francese.

La storia è raccontata in questo libro-reportage (con

prefazione di Erik Varden) sulla vita di Maïti Girtanner di

nazionalità svizzero-tedesca, che durante la seconda guerra

mondiale entra nella Resistenza francese. Una storia di perdono

e fede raccontata con Guillaume Tabard, caporedattore ed

editorialista politico del quotidiano francese ‘Le Figaro’.

Arrestata a Parigi nell’autunno 1943 e liberata nel febbraio

1944 sulla soglia della morte, Maïti deve ben presto rendersi

conto che non potrà realizzare i due grandi sogni della sua

vita: diventare pianista e formare una famiglia. Una nuova sfida

le si impone: non rimpiangere “ciò che ero stata o che sarei

potuta diventare”, ma “amare ciò che ero. Non avevo da scegliere

il mio cammino, ma da accoglierlo”.

Finché un giorno Léo si presentò a casa sua, mettendo alla

prova il suo desiderio di perdono. “Perdono. Le chiedo perdono.

Cosa posso fare adesso? Come posso riparare il male commesso?”.

“Con l’amore”, gli dissi. “La sola risposta al male è l’amore”,

dice Maïti. (ANSA).



