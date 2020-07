Libro bomba della nipote di Trump vende un milione di copie nel primo giorno

Il libro bomba contro Donald Trump scritto dalla nipote Mary Trump ha venduto quasi un milione di copie nel primo giorno di vendite e resta saldamente in testa alla classifica dei libri più venduti su Amazon. Il volume, intitolato “Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l’uomo piu’ pericoloso del mondo”, riferito al tycoon, è un duro atto d’accusa nei confronti dello zio e soprattutto del nonno, descritto come un “sociopatico” che avrebbe rovinato la famiglia.



