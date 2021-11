Liccione ‘no Green pass come ebrei, storia si ripete’

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 25 NOV – “I No Green Pass come gli ebrei

perseguitati dai nazisti”. Dopo il corteo delle polemiche di

Novara, a ribadire il paragone è Marco Liccione, leader dei No

Green Pass torinese, che su Facebook ha postato un lungo post a

commento della foto di una famiglia ebrea ai tempi delle leggi

razziali. “La Storia si ripete cambia la modalità” scrive

Liccione aggiungendo la citazione di un ebreo ungherese dal

documentario ‘Gli ultimi giorni’. “Svegliamoci prima che sarà

troppo tardi!!”, aggiunge Liccione, che da questa mattina

protesta sotto Palazzo di Città perché “la Costituzione non

viene rispettata”. (ANSA).



