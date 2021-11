Liceo è occupato,preside sceglie Dad:’garantire diritto studio’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 NOV – La Dad contro l’occupazione. E’ la

scelta di una dirigente scolastica di Roma che dopo

l’occupazione ha subito attivato la didattica a distanza: chi

non partecipa sarà segnato assente.

Succede al Liceo scientifico Nomentano di Roma. La preside

Giulia Orsini da oggi ha scelto la Dad per garantire “il diritto

allo studio”. “In attesa di poter riprendere le lezioni in

presenza, a causa dell’occupazione dei tre edifici scolastici,

al fine di garantire il DIRITTO ALLO STUDIO di coloro i quali si

sono dissociati dall’occupazione, Vi comunico che le lezioni

riprenderanno in modalità a distanza da Mercoledì 24

novembre -scrive al dirigente in uan circolare interna-

I docenti comunicheranno agli studenti il link per le lezioni.

Potranno collegarsi gli studenti che non sono impegnati

nell’occupazione della scuola. Interrogazioni e verifiche

scritte saranno rinviate al rientro in presenza”. “Sono andata

incontro alle richieste dei genitori: su 1750 studenti occupano

350 e poi sono preoccupata perchè non usano le mascherine ein

succursale c’è già un focolaio”, precisa la preside. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte