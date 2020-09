Licia Colò, arriva libro ‘Il Pianeta. Istruzioni per l’uso’

(ANSA) – ROMA, 26 SET – L’Australia che pur devastata da

terribili roghi ha riserve naturali simili all’Eden, come

Kangaroo Island o le Blue Mountains. L’Indonesia con le sue

isole mozzafiato punteggiate di vulcani, patria di animali a

rischio di estinzione come gli orangutan e i draghi di Komodo.

L’Africa sterminata e favolosa, ma devastata dalla

deforestazione, dallo sfruttamento dissennato delle miniere e da

pratiche di caccia crudeli. Licia Colò nel suo nuovo avventuroso

libro ‘Il Pianeta. Istruzioni per l’uso’, in uscita l’8 ottobre

per Solferino, attinge alle esperienze e ai viaggi di una vita,

per farci sognare un mondo migliore ma anche farci capire come

possiamo aiutare a costruirlo.

C’è il magico e virtuoso Nord Europa, con le sue avanguardie

di bellezza ed ecosostenibilità, a partire dall’Islanda. E poi

la Malesia, la Patagonia, l’Amazzonia. Luoghi meravigliosi, da

proteggere, dove misurare il nostro rapporto con la natura. “Vi

propongo un particolare viaggio attorno al mondo, cercando di

accendere i riflettori ancora una volta sulle sue bellezze e

fragilità, ma soprattutto sulle conseguenze di alcuni nostri

comportamenti dei quali magari non siamo consapevoli”, dice la

conduttrice televisiva e autrice di libri come ‘Cuore di gatta’

(2007) e ‘Per te io vorrei’ (2013).

Di fronte all’emergenza climatica, all’enormità delle

catastrofi, alla complessità dei problemi, il rischio che

corriamo, più ancora dell’indifferenza, è quello di sentirci

impotenti perché ogni cosa appare lontana dalla nostra

possibilità d’intervento. “Ma non è così”, ci dice nel libro la

Colò, amante della natura e degli animali, conduttrice storica

della trasmissione televisiva ‘Alle falde del Kilimangiaro’ su

Rai3 e più recentemente del programma di viaggi e temi

ambientali ‘Eden’ su La7. (ANSA).



