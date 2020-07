Liga: al Siviglia basta Ocampos, l’Eibar si arrende

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Un gol dell’argentino Lucas Ocampos ha deciso il secondo posticipo odierno della 34/a giornata della Liga fra il Siviglia e l’Eibar, disputata sul terreno del Ramon Sanchez Pizjuan. La squadra andalusa è andata a segno dopo 11′ della ripresa e poi ha messo in cassaforte i 3 punti che le permettono di salire a quota 60 punti in classifica, ma soprattutto di rimanere al 4/o posto, a -2 dall’Atletico Madrid.

L’Eibar resta invece 17/o con 35 lunghezze, a pari merito con Alaves e Celta Vigo.

Non sono mancati i colpi di scena a Siviglia, dove lo stesso Ocampos è stato costretto a difendere i pali della porta degli andalusi, nei minuti di recupero, dopo l’infortunio al portiere Vaclik, che ha lasciato la squadra in 10, dal momento che l’allenatore Julen Lopetegui aveva effettuato tutti i cambi. E, proprio Ocampos, ha salvato la propria porta sull’ultima conclusione dei baschi effettuata da Dmitrovic. (ANSA).



