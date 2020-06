Liga: autogol di Kondogbia, sconfitto il Valencia

(ANSA) – ROMA, 25 GIU – Un autogol dell’ex interista Kondogbia, dopo soli 16′ di gioco, condanna il Valencia alla sconfitta per 1-0 nell’Ipurua Municipal Stadium di Eibar contro la locale squadra guidata da José Luis Mendilibar. Un vero regalo ai baschi che, con 32 punti, si portano a -1 dal Celta Vigo, a -2 da Betis e Valladolid. Una vera boccata d’ossigeno in chiave-salvezza. Il Valencia di Albert Celades, invece, è 8/o con 46 punti e a -1 dalla Real Sociedad. Florenzi è subentrato al 17′ della ripresa, al posto di Wass. Dal 44′ della ripresa i ‘pipistrelli’ sono rimasti in 10 per il doppio giallo dell’arbitro Santiago Jaime Latre a Mangala. (ANSA).



