Liga: Barcellona e Atletico, vittorie per Champions

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 MAR – Vincono Barcellona e Atletico Madrid

in due incontri domenicali della 27/a giornata della Liga e

continuano appaiate al terzo posto in classifica, anche se

restano lontane dal Real capolista. I blaugrana hanno battuto

2-1 in rimonta l’Elche, con un rigore un po’ contestato nel

finale, allungando a tre la loro striscia vincente. L’Atletico

si è imposto 3-1 a Siviglia sul Betis, dilagando nel secondo

tempo dopo l’1-1 all’intervallo e scavalcando gli andalusi.

Per entrambe le squadre un’iniezione di fiducia per tenere

stretto un posto in Champions League e cominciano a mettere nel

mirino il Siviglia, che sta perdendo colpi. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte