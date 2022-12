Liga: Barcellona solo pari nel derby catalano con Espanyol

Condividi l'articolo

Il Barcellona chiude il 2022 con un pareggio nel derby tra le mura amiche caratterizzato dalle polemiche per l’arbitraggio. Contro l’Espanyol i blaugrana vanno in vantaggio con Alonso in avvio gara, ma poi nella seconda metà della ripresa si fanno raggiungere da un gol segnato su rigore da Joselu. Finale di partita all’insegna delle contestazioni per la direzione del match: l’arbitro Antonio Mateu Lahoz, in grave difficoltà (nel finale mostra il secondo giallo a Jordi Alba, ravvedendosi solo in un secondo momento di averlo già ammonito e di doverlo dunque espellere), ha chiuso con due cartellini rossi e un terzo indirizzato all’ex Crotone Cabrera revocato dopo un’on field review. Lo stesso arbitro duramente contestato dopo la partita dei Mondiali tra Argentina e Olanda. In virtù del punto guadagnato il Barcellona si ritrova in testa alla Liga in coabitazione con il Real Madrid a quota 38 punti.

Il quadro della 15/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Girona-Vallecano 2-2

Betis- Athletic Bilbao 0-0

Atletico Madrid-Elche 2-0

Getafe-Maiorca 2-0

Cadice-Almeria 1-1

Celta Vigo-Siviglia 1-1

Valladolid-Real Madrid 0-2

Barcellona-Espanyol 1-1

Real Sociedad-Osasuna sabato ore 16.15

Villarreal-Valencia

Il Real Madrid ha battuto 2-0 il Valladolid con una doppietta di Karim Benzema in una partita della 15/a giornata della Liga, salendo in vetta al classifica con un punto di vantaggio sul Barcellona, che sabato riceve l’Espanyol al Camp Nou. Nonostante una partita dominata, la squadra di Carlo Ancelotti ha trovato la rete del vantaggio solo nel finale, con un rigore concesso per un fallo di mano e trasformato da Benzema, poi il francese ha raddoppiato su assist di Camavinga.

