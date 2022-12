Liga: doppietta Benzema, 2-0 del Real Madrid al Valladolid

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Il Real Madrid ha battuto 2-0 il

Valladolid con una doppietta di Karim Benzema in una partita

della 15/a giornata della Liga, salendo in vetta al classifica

con un punto di vantaggio sul Barcellona, che domani riceverà

l’Espanyol al Camp Nou.

Nonostante una partita dominata, la squadra di Carlo

Ancelotti ha trovato la rete del vantaggio solo nel finale, con

un rigore concesso per un fallo di mano e trasformato da

Benzema, poi il francese ha raddoppiato su assist di Camavinga.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte