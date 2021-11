Liga: il Barcellona vince ancora, 3-1 a Villarreal

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – Il Barcellona di Xavi sembra avere

trovato il passo giusto e conquista la seconda vittoria

consecutiva, imponendosi sul campo del Villarreal per 3-1 nella

15/a giornata della Liga. Di De Jong (3′ st), Depay (43′ st) e

Coutinho su rigore (49′ st) le reti del successo. Inutile il gol

di Chukwueze per i padroni di casa al 31′ st. I blaugrana adesso

sono settimi in classifica, con 23 punti, la vetta dista per ora

7 punti, ma il Real Madrid capolista deve ancora giocare.

Risultati: Athletic Bilbao-Granada 2-2 (ieri), Alavés-Celta

Vigo 1-2, Valencia-Rayo Vallecano 1-1 e Maiorca-Getafe 0-0.

Domani Betis Siviglia-Levante (ore 14), Espanyol Barcellona-Real

Sociedad (ore 16,15), Cadice-Atlético Madrid (orer 18,30) e

Real Madrid-Siviglia (ore 21). (ANSA).



