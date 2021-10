Liga: il Levante frena l’Atletico, Simeone espulso

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 29 OTT – L’Atletico Madrid vede sfumare nel

finale una possibile vittoria in casa del Levante e rimane al

sesto posto a cinque lunghezze dalla capolista Real Sociedad,

che dopo 11 giornate si trova a quota 24 punti grazie al

successo odierno per 2-0 sul Celta Vigo. La squadra di Diego

Simeone è andata due volte in vantaggio con Antoine Griezmann

al 12′ pt e Cunha alla mezz’ora della ripresa, ma il Levante è

riuscito a impattare grazie a due rigori trasformati da Enis

Bardhi, il secondo a tempo praticamente scaduto.

In quel momento, il tecnico argentino era però già negli

spogliatoi, essendo stato espulso poco prima per proteste.

“L’arbitro ha deciso che avevo fatto un gesto inappropriato – ha

spiegato Simeone -. Mi sono sentito come quando giocavo, quando

sei già stato ammonito e sai che arriverà il rosso… ed è

successo. Quanto alla partita, dobbiamo migliorare come squadra,

non dobbiamo prendere come pretesto l’arbitraggio, i 200 calci

persi da Joao Felix, i due rigori contro, i 70 cartellini gialli

che abbiamo ricevuto… No. Dobbiamo solo migliorare come

squadra. E’ davvero urgente”. (ANSA).



