Liga: il Real resta senza gol, il Barca affonda

(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Un poker di squadre guida la

classifica della Liga con 21 punti: sono il Real Madrid di Carlo

Ancelotti, il Siviglia di Julen Lopetegui, il Betis Siviglia di

Manuel Pellegrini e la Real Sociedad guidata da Imanol Alguacil

Barrenetxea. I ‘Blancos’, che hanno giocato 10 partite, sono

stati fermati in serata al Bernabeu dall’Osasuna di Pamplona e

hanno rischiato non poco nello 0-0 casalingo.

Il Siviglia oggi ha pareggiato a Maiorca per 1-1: dopo essere

stati sotto a lungo, gli andalusi sono stati salvati da Lamela.

Come il Real, anche il Siviglia ha giocato 10 partite. Ne ha

disputate 11, invece, il Betis, l’altra squadra della capitale

andalusa che oggi al Benito Villamarin ha travolto il Valencia

per 4-1. L’unica squadra che deve ancora scendere in campo (per

l’11/a partita) è la Real Sociedad: la formazione basca di San

Sebastian domani alle 19 sarà di scena in Galizia per affrontare

il Celta Vigo.

A fare notizia oggi è stato il terzo ko nella Liga m(in 10

partite) del Barcellona, sconfitto alle porte di Madrid dal Rayo

Vallecano e al secondo tracollo consecutivo, dopo quello nel ‘Clasico’. Ha deciso il match il gol di Radamel Falcao. Per

Ronald Koeman non c’è pace, l’esonero dell’allenatore olandese

sembra ormai prossimo. (ANSA).



