Liga: il Valencia di Gattuso cade in casa contro il Cadice

(ANSA) – ROMA, 06 GEN – Il Valencia di Rino Gattuso frena

bruscamente e, nell’anticipo della 16/a giornata della Liga,

viene sconfitto in casa per 1-0 dal Cadice. Sul terreno dello

stadio Mestalla decide la rete di Alcaraz dopo 9′ di gioco. Dopo

questa sconfitta la squadra dei pipistrelli resta ferma al 10/o

posto della classifica, con 19 punti, a pari merito con il

Maiorca. Il Cadice adesso è quart’ultimo con 15 lunghezze.

Nell’altro anticipo odierno altro successo in trasferta, questa

volta del Celta Vigo, che s’impone per 1-0 sul campo dell’Elche

grazie a una rete realizzata dopo 5′ da Aspas. (ANSA).



