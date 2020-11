Liga: la Real Sociedad vince e allunga in classifica

(ANSA) – ROMA, 08 NOV – La Real Sociedad, in soli 5′, vale a

dire fra il 22′ e il 27′ del primo tempo, piega il Granada (2-0)

e allunga in vetta alla classifica della Liga. Sul terreno della

Reale Arena di San Sebastian hanno deciso le reti di Monreal e

Oyarzabal su rigore, l’unico trasformato dei tre concessi

dall’arbitro Carlos Grande Del Cerro: gli altri due sono stati

invece falliti da José al 9′ della ripresa per i baschi e da

Machis al 45′ del secondo tempo per gli andalusi.

Con la vittoria odierna, la Real Sociedad si porta a 20 punti

dopo 9 giornate e a +2 sul Villarreal, che ha vinto 3-1 nel

Coliseum Alfonso Perez di Getafe contro la locale squadra. Di

Alcacer, Trigueros e Moreno i gol, che hanno reso vano il punto

dei padroni di casa messo a segno da Arambarri. (ANSA).



