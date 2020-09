Liga: prima sconfitta per il Valencia, ko col Celta

Prima sconfitta stagionale per il Valencia nella Liga 2020/21. Nella sfida della 2/a giornata, la squadra dei ‘pipistrelli’ allenata da Javi Gracia si è arresa al Celta Vigo per 2-1 sul terreno dello stadio Municipal de Balaidos. I galiziani sono passati in vantaggio dopo 13′ con Aspas, sono stati raggiunti al 1′ del secondo tempo da Maxi Lopez, ancora Iago Aspas al 12′ ha deciso il match a favore della formazione di Oscar Garcia. In classifica il Celta è primo, assieme al Villarreal, con 4 punti; il Valencia è un punto sotto.

Risultati di oggi: Villarreal-Eibar 2-1 e Getafe-Osasuna 1-0. Domani: Huesca-Cadice alle 16, Granada-Alaves alle 18, Betis Siviglia-Valladolid alle 18,30 e Real Sociedad-Real Madrid alle 21. Rinviate: Siviglia-Elche, Levante-Atletico Madrid e Athletic Bilbao-Barcellona.



