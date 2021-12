Liga: Real Madrid supera Real Sociedad e allunga in vetta

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – Il Real Madrid sbanca il campo della

Real Sociedad e allunga ancora in vetta alla Liga spagnola. A

dare la vittoria alle merengue, prossimo avversario dell’Inter

in Champions, i gol di Junior (47′) e Jovic (57′).

Dopo l’anticipo della 16/a giornata del massimo campionato

spagnolo il Real Madrid capolista vanta nove punti di vantaggio

sul Siviglia.

Karim Benzema a forte rischio per l’Inter. L’attaccante del Real

Madrid √® stato costretto ad alzare bandiera bianca al 17′ del

match con la Real Sociedad dopo una corsa senza pallone per un

problema muscolare alla coscia sinistra. (ANSA).



