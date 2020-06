Liga: vince il Villarreal, 1-1 fra Maiorca e Leganes

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Il Villarreal si avvicina alle zone alte della classifica della Liga. La squadra guidata da Javier Calleja è andata a vincere in Andalusia, sul terreno dello stadio Nuevo Los Carmenes di Granada per 1-0. Ha deciso l’anticipo della 30/a giornata il gol di Moreno dopo 11′.

Villarreal 7/o con 47 punti, assieme alla Real Sociedad e al Getafe, che hanno una partita in meno. Il Granada è 9/o con 42 punti e a -1 dal Valencia.

Nell’altro anticipo è finita 1-1 fra Maiorca e Leganes, che si sono affrontati nelle Baleari. Alla rete di Sevilla dopo 9′ ha risposto Oscar al 42′ della ripresa. Maiorca 18/o e terz’ultimo con 26 punti, il Leganes è 2 punti sotto, ma ultimo. (ANSA).



