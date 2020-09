(ANSA) – ROMA, 16 SET – Un gol di Julian Draxler al 48′ della

ripresa del match con il Metz regala al Paris Saint Germain la

prima vittoria in campionato. Dopo le sconfitte contro Lens e

Olympique Marsiglia, la squadra di Thomas Tuchel ha conquistato

i primi tre punti della stagione. Il Psg ha giocato in 10 per

l’espulsione di Diallo al 20′ della ripresa. (ANSA).



—

