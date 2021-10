Limitazioni al traffico in via Santi a Viserba: da domani e fino a venerdì il via ai lavori per il nuovo manto stradale. Lunedì il cantiere si sposta in via Ponchielli | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









A partire da domani 22 ottobre – fino al giorno successivo – si svolgeranno i lavori di sistemazione del manto stradale a Viserba nella via Santi: a partire dall’intersezione con la via S. Polazzi, fino alla via A. Lamarmora. ?Lunedì mattina invece, con un programma di manutenzione che si concluderà in giornata, toccherà alla via A. Ponchielli che, dall’intersezione con la via Pallotta sarà interessata dal cantiere per la riqualificata del nuovo manto stradale, fino alla via G. Rossini.

Per la realizzazione di tali interventi queste vie saranno chiuse al traffico veicolare ma fruibili per i pedoni, la circolazione comunque nel caso dei lavori disposti su più giorni sarà sempre ripristinata nelle ore notturne. Ci scusiamo per gli eventuali disagi alla circolazione.

